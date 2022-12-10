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Fas tarih yazdı. Yarı finale yükseldi. Ronaldo veda etti

Dünya Kupası'nın sürpriz ekibi Fas, Portekiz'i de eledi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 19:57
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Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyen Fas yarı finale yükseldi

Fas tarih yazdı. Yarı finale yükseldi. Ronaldo veda etti
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Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile Portekiz karşılaştı. Fas mücadeleyi 1-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Mücadelede tek gol 42.dakikada Y. En-Nesyri'den geldi. İspanya'dan sonra Portekiz'i de elemeyi başaran Fas, tarih yazmaya devam ediyor.

Fas'ta W.Cheddira 90+3'te gördüğü ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fas böylece Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika temsilcisi oldu. 1990'da Kamerun, 2002'de Senegal ve 2010'da Gana çeyrek finallerde elenmişlerdi.

Fas'ın yarı finaldeki rakibi, bugün saat 22.00'de başlayacak olan İngiltere-Fransa maçının galibi olacak.

İngiltere ile Fransa maçı, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

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