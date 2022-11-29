Ronaldo, Esra Erol'u ve Müge Anlı'yı tuş etti

Dün akşam TRT 1'de ekrana gelen Ronaldo'lu Portekiz'in Uruguay ile oynadığı maç televizyonların en çok izlenen programlarını da geride bıraktı.

Genel izleyicide “Portekiz-Uruguay FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması” birinci oldu. 2. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Bir Küçük Gün Işığı” yer aldı. Çok izlenen "Müge Anlı ile tatlı sert" ancak 6. sırada yer bulabildi.

AB grubunda ise 1.sırada “Portekiz-Uruguay FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması”, 2.sırada TRT1’de ekrana gelen “Brezilya-İsviçre FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması” 3.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye” yer aldı.