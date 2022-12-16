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Şampiyon köşeyi dönecek

Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Kazanan büyük bir miktar para alacak.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 23:07
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Dünya Kupası'nda şampiyon olacak takım köşeyi dönecek

Şampiyon köşeyi dönecek
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FIFA, pazar günü oynanacak Arjantin-Fransa maçında dünya kupasını kaldıracak takıma tam 42 milyon dolar (yaklaşık 840 milyon lira) ödül verecek.

FIFA ayrıca ikinci olan takıma 30 milyon dolar, üçüncü olana ise 27 milyon doları ödeme yapacak.

Turnuvada bugüne kadar 32 katılımcı takıma 440 milyon dolar dağıtıldığı açıklandı.

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