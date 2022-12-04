Fransa'nın çeyrek finaldeki rakibi İngiltere oldu

Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Senegal karşılaştı.
İngiltere mücadeleyi 3-0 kazandı ve çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.
Maçın gollerini 38'de Henderson, 45+3'de Harry Kane ve 57'de Bukayo Saka attı.
Senegal, Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.
YARIN OYNANACAK MAÇLAR
Son 16 turunda heyecan devam ediyor.
Japonya ile Hırvatistan saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Bir diğer mücadele ise Brezilya ile Güney Kore arasında oynanacak. O maç ise saat 22.00'de başlayacak.
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