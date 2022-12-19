Gakpo bombası. Dünya Kupası'nda yıldızı parladı. Servet ödeyecekler

Katar'daki Dünya Kupası'nda Hollanda takımının dikkat çeken genç futbolcusu Gakpo transferin bir numaralı konusu oldu.

23 yaşındaki futbolcu için İngiliz devi Manchester United'ın servet ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.

İngiliz kulübünün Gakpo'yu ara transferde kadrosuna katmak istediği, PSV Eindhoven'in ise bonservis bedeli olarak 45 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Paris Saint Germain'in de devreye girebileceği, bu takdirde ücretin daha da artabileceği ifade edildi.

Gakpo bu sezon 29 resmi maçta 14 gol atarken, 17 de asist yaptı.