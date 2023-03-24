Nusret Dünya Kupası'nı öpmek için Infantino'ya 100 bin dolar verdi iddiası ortalığı karıştırdı

FIFA sözcüsü BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Bir incelemenin ardından FIFA, 18 Aralık'ta Lusail stadyumundaki kapanış töreninden sonra bazı kişilerin sahaya nasıl girdiğini araştırıyor" ifadelerini kullandı.

Fotospor'da yer alan habere göre Izgaracı Nusret dışında pek çok kişinin daha sahaya girdiğini ortaya çıkardı.

Yaptığı tuz serpme hareketiyle popüler olan Nusret, Dünya Kupası finalinden sonra sahaya girdi… Messi’yi çekiştirdi. Dünya Kupası’nı eline aldı poz verdi. Madalyaları ısırdı. Arjantin’in sol beki Taglifiaco’ya fotoğrafını çektirdi.

Finalin hemen ardından FIFA soruşturma başlattı… Nusret’in sahaya nasıl girdiği, tüm alanlara giriş izni olan boynunda taşıdığı akreditasyon kartının kim tarafından nasıl verildiği araştırılıyodu. O dönemde bazı dedikodular ortaya atıldı.

* FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan akreditasyon kartını 100 bin dolar karşılığında satın aldı.

* Akreditasyon kartı aslında kendisine değil başka bir yetkiliye aitti. O yetkili FIFA’da görevli üst düzey bir görevliydi.

* Maçtan sonra kartını teslim etmeyen bir yetkilinin verdiği ilk savunmasında kartını kaybettiğini savundu. O yetkilinin akreditasyon kartını Nusret’e sattığı mı, yoksa Nusret’in kayıp kartı eline mi geçirdiği netleşmedi.