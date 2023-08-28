Dünya Kupası'nın favorisi elendi. Yıldızlar karmasına büyük şok

2023 FIBA Dünya Kupası'nın H Grubu karşılaşmasında turnuvanın güçlü ekiplerinden Fransa ve Letonya karşı karşıya geldi. Fransa büyük bölümünü önde götürdüğü karşılaşmada son dakika geriye düşerek 88-86 mağlup olarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

YILDIZLAR KARMASI

Turnuvaya 2'de 0 ile başlayarak havlu atan Fransa'da NBA veteranı Evan Fournier 27 sayı ile takımın yıldızı olurken, Guerschon Yabusele 18 ile ona eşlik etti. Letonya'nın EuroLeague'deZalgiris Kaunas forması giyen yıldızı Rolands Smits ise 15 sayı ile etkili bir performans gösterdi.