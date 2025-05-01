Dünya liderleri sıra gecesinde! İbrahim Tatlıses’in pabucu dama atıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Şanlıurfa’da yapay zeka ile oluşturulan bir klip, dünya liderlerini sıra gecesi konseptiyle bir araya getirdi. Klipte, Trump’tan Putin’e, Musk’tan Merkel’e kadar olan dünya liderleri "Urfalıyam Dağlıyam " şarkılarını seslendirildi. İbrahim Tatlıses’in pabucunu dama attıran klip sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.

Yapay zeka dünya liderlerini Şanlıurfa’ya özgü olan sıra gecesi konseptisinde bir araya getirdi. 'Urfalıyam Dağlıyam' türküsü için hazırlanan klipte dünya liderleri Şanlıurfa’ya özgü püşileri omuzlarına atarak "Urfalıyam Dağlıyam" türküsünü söyledi. Klip kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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DÜNYA LİDERLERİ URFALIYAM DAĞLIYAM ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Klipte, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş insanı Elon Musk, Almanya’nın eski Başbakanı Angela Merkel ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un da bulunduğu ünlü isimler, omuzlarında Şanlıurfa'ya özgü puşilerle “Urfalıyam Dağlıyam” türküsünü seslendirdi.

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KUZEY KORE LİDERİ UZUN HAVA OKUDU

Yapay zeka kullanılarak hazırlanan bu içerik, sosyal medyada gündem oldu. Klipte liderler, Şanlıurfa kültürüne uygun bir ortamda sahnelenirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un hoyrat tarzında uzun hava okuduğu anlar izleyenlerden tam not aldı.

Dünya liderlerinin yapay zeka ile hazırlanan klibi ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in pabucunu dama attırdı. Klibi görenler İbrahim Tatlıses'ten daha güzel söylemişler dedi.

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