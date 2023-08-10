Dünya liglerini yeni sezonda yayınlayacak kanallar belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Futbolda pek çok lig için yeni sezonun başlamasına günler kala hangi lig ve turnuvanın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

BEIN SPORTS

Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, Bundesliga B, Ligue 1, Ligue 2 ve Fransa Kupası.

S SPORT

LaLiga, LaLiga 2, Serie A, Eredivisie, Beliçika Pro League, İskoçya Premiership, Avrupa Uluslar Ligi, Euro 2024 Elemeleri, Sudamericana, Libertadores, Almanya Kupası, Saudi Pro League ve Saudi Cup.

TRT 1/TRT SPOR

Milli maçlar, 1. Lig ve İtalya Kupası.

D-SMART

Liga Portugal, Brezilya Serie A, Arjantin Premier Lig, AFC Cup ve Asya Şampiyonlar Ligi.

ATV/A SPOR

Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa.

EXXEN/TV8/TV 8.5

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, UEFA Süper Kupa, Eredivisie ve Saudi Pro League.

TİVİBU

Bundesliga, Bundesliga B ve Almanya Süper Kupa

Kaynak: Futbol Verileri