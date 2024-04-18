Dünya listesinde Türkiye'den bir tek Mete Gazoz girdi

Kaynak: AA
Dünya listesinde Türkiye'den bir tek Mete Gazoz girdi
Milli sporcumuz Mete Gazoz yine büyük bir gurur yaşattı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek ilk 100 sporcu arasında gösterildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "Başarılarıyla Türk spor camiasının gururu olan olimpiyat ve dünya şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, dünyaca ünlü spor otoritelerinden biri olan NBC Olympics tarafından 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takip edilecek 100 sporcu arasına seçildi." denildi.

Yaklaşık 100 gün sonra başlayacak Paris 2024 öncesinde Mete Gazoz hakkında çıkan haberde, şu detaylara yer verildi:

"Tokyo Olimpiyatları'nda 21 yaşında olan Mete Gazoz, olimpiyat tarihinde bireysel altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu. Şimdi 24 yaşında, branşında favori olarak gösterilerek ünvanını korumak için Paris'e gidiyor. Mete Gazoz, 2023 yılında güçlü bir performans sergileyerek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bireysel altın madalya aldı ve Dünya Okçuluk Federasyonundan Yılın En İyi Klasik Yay Erkek Okçusu ünvanını üçüncü kez kazandı."

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

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