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Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada

Dünya Mutluluk Raporu’na göre, Türkiye 150 ülke arasında 106. oldu.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 16:21
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Dünya Mutluluk Raporu'na göre Türkiye bakın kaçıncı sırada

Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada
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Birleşmiş Milletler'in (BM) 2012'den beri yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu'nun bu yılki sıralamaları paylaşıldı.

Finlandiya listede bir kez daha ilk sırada yer aldı. Böylelikle üst üste 6 kez birinci seçilmiş oldu. 

150'yi aşkın ülkenin incelendiği raporda Türkiye 106. oldu.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın hazırladığı raporda gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik (hayır kurumlarına yardımda bulunma) ve ülkedeki yolsuzluk düzeyleri göz önüne alınıyor. Çalışma için söz konusu ülkelerde yaşayan kişilerle görüşülüyor.

Bununla birlikte yetkililer, Singapur, Slovakya ve Çin gibi bazı ülkelerde geçen yıl görüşme yapılmadığına dikkat çekti. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bu ülkelerde veriler 2020'yle 2021'de gerçekleştirilen görüşmelere dayanıyor.

Önceki seneler gibi 2023'te de İskandinav ülkeleri kendilerine ilk sıralarda yer buldu. Finlandiya'yı Danimarka ve İzlanda takip etti. İlk 5 sırayı İsrail ve Hollanda tamamladı.

En az mutlu ülkeyse suların bir türlü durulmadığı Afganistan oldu. Afganistan'ı Lübnan ve Sierra Leone izledi. Zimbabve sondan 4, Kongo Demokratik Cumhuriyeti sondan 5. sırada yer aldı.

2022'de 8 basamak gerileyerek 112. seçilen Türkiye ise bu yıl 106. oldu.

Raporun yazarlarından Lara Aknin sonuçların umut verici olduğunu söyledi. Zira bulgulara göre yardımseverlik, Kovid-19 salgını öncesine göre yaklaşık yüzde 25 daha fazla.

Yetkililer dünya genelindeki mutluluk düzeyinin Kovid-19 salgınından darbe almadığını da ifade etti. Raporda imzası olan isimlerden John Helliwell, "olumlu duyguların olumsuz duygulardan iki kat daha yaygın" olduğunu savundu.

Dünyanın en mutlu 20 ülkesi

1- Finlandiya

2- Danimarka

3- İzlanda

4- İsrail

5- Hollanda

6- İsveç

7- Norveç

8- İsviçre

9- Lüksemburg

10- Yeni Zelanda

11- Avusturya

12- Avustralya

13- Kanada

14- İrlanda

15- ABD

16- Almanya

17- Belçika

18- Çek Cumhuriyeti

19- Birleşik Krallık

20- Litvanya

Dünyanın en az mutlu 20 ülkesi

1- Afganistan

2- Lübnan

3- Sierra Leone

4- Zimbabve

5- Kongo Demokratik Cumhuriyeti

6- Botsvana

7- Malavi

8- Komorlar

9- Tanzanya

10- Zambiya

11- Madagaskar

12- Hindistan

13- Liberya

14- Etiyopya

15- Ürdün

16- Togo

17- Mısır

18- Mali

19- Gambiya

20- Bangladeş

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