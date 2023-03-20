Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada

Birleşmiş Milletler'in (BM) 2012'den beri yayımladığı Dünya Mutluluk Raporu'nun bu yılki sıralamaları paylaşıldı.
Finlandiya listede bir kez daha ilk sırada yer aldı. Böylelikle üst üste 6 kez birinci seçilmiş oldu.
150'yi aşkın ülkenin incelendiği raporda Türkiye 106. oldu.
BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'nın hazırladığı raporda gayrisafi yurt içi hasıla, sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, vatandaşların kendi hayatlarıyla ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik (hayır kurumlarına yardımda bulunma) ve ülkedeki yolsuzluk düzeyleri göz önüne alınıyor. Çalışma için söz konusu ülkelerde yaşayan kişilerle görüşülüyor.
Bununla birlikte yetkililer, Singapur, Slovakya ve Çin gibi bazı ülkelerde geçen yıl görüşme yapılmadığına dikkat çekti. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı bu ülkelerde veriler 2020'yle 2021'de gerçekleştirilen görüşmelere dayanıyor.
Önceki seneler gibi 2023'te de İskandinav ülkeleri kendilerine ilk sıralarda yer buldu. Finlandiya'yı Danimarka ve İzlanda takip etti. İlk 5 sırayı İsrail ve Hollanda tamamladı.
En az mutlu ülkeyse suların bir türlü durulmadığı Afganistan oldu. Afganistan'ı Lübnan ve Sierra Leone izledi. Zimbabve sondan 4, Kongo Demokratik Cumhuriyeti sondan 5. sırada yer aldı.
2022'de 8 basamak gerileyerek 112. seçilen Türkiye ise bu yıl 106. oldu.
Raporun yazarlarından Lara Aknin sonuçların umut verici olduğunu söyledi. Zira bulgulara göre yardımseverlik, Kovid-19 salgını öncesine göre yaklaşık yüzde 25 daha fazla.
Yetkililer dünya genelindeki mutluluk düzeyinin Kovid-19 salgınından darbe almadığını da ifade etti. Raporda imzası olan isimlerden John Helliwell, "olumlu duyguların olumsuz duygulardan iki kat daha yaygın" olduğunu savundu.
Dünyanın en mutlu 20 ülkesi
1- Finlandiya
2- Danimarka
3- İzlanda
4- İsrail
5- Hollanda
6- İsveç
7- Norveç
8- İsviçre
9- Lüksemburg
10- Yeni Zelanda
11- Avusturya
12- Avustralya
13- Kanada
14- İrlanda
15- ABD
16- Almanya
17- Belçika
18- Çek Cumhuriyeti
19- Birleşik Krallık
20- Litvanya
Dünyanın en az mutlu 20 ülkesi
1- Afganistan
2- Lübnan
3- Sierra Leone
4- Zimbabve
5- Kongo Demokratik Cumhuriyeti
6- Botsvana
7- Malavi
8- Komorlar
9- Tanzanya
10- Zambiya
11- Madagaskar
12- Hindistan
13- Liberya
14- Etiyopya
15- Ürdün
16- Togo
17- Mısır
18- Mali
19- Gambiya
20- Bangladeş