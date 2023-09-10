Dünya Şampiyonu Almanya! Sırbistan'ı finalde mağlup etti

FIBA Dünya Kupası finalinde Almanya, Sırbistan'ı yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Dünya Şampiyonu Almanya! Sırbistan'ı finalde mağlup etti

2023 FIBA Dünya Kupası final maçında Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 83-77 galip bitiren Almanya, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Sırbistan 26-23 önde tamamladı.

Almanya, ikinci periyotta maçta dengeyi sağladı ve takımlar soyunma odasına 47-47 eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Panzerler periyodu 69-57 önde geçti.

Son periyotta da skor avantajını koruyan Almanya, Sırbistan'ı 83 - 77 mağlup etti.

Bu şampiyonlukla beraber Almanya, bu turnuvada ilk kez mutlu sona ulaştı.

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