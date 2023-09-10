Dünya Şampiyonu Almanya! Sırbistan'ı finalde mağlup etti

2023 FIBA Dünya Kupası final maçında Almanya ile Sırbistan karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 83-77 galip bitiren Almanya, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Filipinler'in Pasay kentindeki Mall of Asia Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Sırbistan 26-23 önde tamamladı.

Almanya, ikinci periyotta maçta dengeyi sağladı ve takımlar soyunma odasına 47-47 eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren Panzerler periyodu 69-57 önde geçti.

Son periyotta da skor avantajını koruyan Almanya, Sırbistan'ı 83 - 77 mağlup etti.

Bu şampiyonlukla beraber Almanya, bu turnuvada ilk kez mutlu sona ulaştı.