Dünya Şampiyonu Mete Gazoz yurda döndü

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yayda altın madalya kazanan Mete Gazoz, İstanbul'a geldi.

Dünya Şampiyonu Mete Gazoz yurda döndü

Dünya şampiyonu okçu Mete Gazoz, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yayda altın madalya kazanan Mete Gazoz, İstanbul'a geldi.

Dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk okçu olan Mete, İstanbul Havalimanı'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli sporcu için çalışanlar, "Tebrikler. Gurur duyuyoruz." yazılı pankart açtı.

Mete Gazoz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ancak daha önemlisi 2 gün önce takım halinde dünya ikincisi olduk. 2024 Paris'e takım halinde gideceğiz. Çok güzel bir hafta geçirdik. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bundan sonraki hedefimiz 2024'te Paris'te hem takımlarda hem de ferdi olarak şampiyon olmak." diye konuştu.

Mete, 15-20 Ağustos'ta Fransa'da düzenlenecek Dünya Kupası 4. ayak müsabakaları için İstanbul Havalimanı'nda aktarma yaparak başkent Paris'e gitti.

(AA)

Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor Dünya
Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor
Rüyada okyanus görmek ne anlama geliyor? Rüyada okyanus görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada okyanus görmek ne anlama geliyor? Rüyada okyanus görmek ne demek?
Günün karikatürü geldi. Emre Ulaş bile bile lades diyen vatandaşı çizdi Karikatür
Günün karikatürü geldi. Emre Ulaş bile bile lades diyen vatandaşı çizdi
Eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti Yaşam
Eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti
Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı. Yorum yağdı Magazin
Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş son halini paylaştı. Yorum yağdı
Taksim'de havaya dolar saçtı: Vatandaşlar dolarları yakalamak için birbirine girdi Güncel
Taksim'de havaya dolar saçtı: Vatandaşlar dolarları yakalamak için birbirine girdi
Rüyada oluk görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada oluk görmek ne anlama geliyor?