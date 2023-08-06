Dünya şampiyonu olan Mete Gazoz tarihe geçti

Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde Mete Gazoz, finalde Kanadalı Eric Peters ile karşı karşıya geldi. Mete Gazoz, rakibini 28-27, 28-30, 24-28, 30-28 ve 28-29 setler sonucunda 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

“BUGÜN GEZEGENİN EN İYİ OKÇUSU BEN OLDUM”

Olimpiyat Şampiyonluğunun ardından Dünya Şampiyonluğunu da elde eden Mete Gazoz, galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu ifade eden Mete Gazoz, “Çok da iyi oldu, güzel oldu. Berlin’i çok seviyordum, şimdi daha da çok seviyorum. Anlamı çok büyük benim için. Dün kazandığımız takım kotası bence daha önemli bundan. Ben dün ağlamadım finalim var diye ama ağlamak istemiyorum. Bugün gezegenin en iyi okçusu ben oldum, olmaya da devam edeceğim” dedi.

BİREYSELDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN İLK TÜRK OKÇU OLDU

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonasında altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu ve bu başarısıyla tarihe geçti. Milli okçu, aynı zamanda Dünya Şampiyonası’nda finale çıkan ilk Türk okçu olurken, Dünya Şampiyonu olarak büyük başarı elde etti. (DHA)