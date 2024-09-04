Dünya şampiyonuna Gümüşhane'de coşkulu karşılama

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rabia Kayahan, memleketi Gümüşhane'de coşkuyla karşılandı.

Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 65 kiloda sol kolda dünya şampiyonu, sağ kolda dünya dördüncüsü olan 24 yaşındaki Rabia Kayahan'a, Gümüşhane'nin Torul ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Torul'a gelen Rabia Kayahan, 2019'da vefat eden annesi Hava Kayahan'ın mezarını ziyaret etti. Ardından şampiyon sporcunun da bulundu araç konvoyu ilçede tur atarak, pazar yerindeki karşılama töreni alanına geldi.

"Sekiz yıldır verilen emeklerin karşılığını aldık"

Dünya Şampiyonu Rabia Kayahan, burada yaptığı konuşmada, 2019'da hayatı kaybeden annesine verdiği sözü tuttuğunu söyledi.

Kayahan, sekiz yıldır verilen emeklerin karşılığını aldıklarını aktararak, "Çektiğimiz acılarla, döktüğümüz terlerle ulaşmış olduğumuz bir başarı var. Bu başarı sadece benim değil. Bende emeği olan antrenör ve aileme çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sıkıntılı bir süreç geçirdiği dönemde şampiyonaya gitmeme kararı aldığını anlatan Kayahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antrenörüm Davut Altuntaş kesinlikle gitmem gerektiğini, bu senin daha farklı olacağını söyledi. Kredi çekerek Moldova'ya gittim. Aklımda Moldova'da hedefimize ulaşamama olasılığının soruları vardı. Oraya gittiğimizde ne için gittiğimizi, amacımızın ne olduğunu, temsil ettiğimiz şeyin ağırlığını fark ederek gittim. İşin içine bayrak girince çok farklı oluyormuş."

Sporcunun babası Bahtiyar Kayahan da çok heyecanlı, mutlu ve gururlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Rabia'nın şampiyonaya gitmeme ihtimali vardı. Maddi olarak sıkıntılarımız vardı. Rabia'nın antrenörü Davut Altuntaş ise kesinlikle şampiyona gidilmesi gerektiğini anlattı. Verilen uğraşların sonucunun alınması gerektiğini söyledi. Bankadan kredi çekerek, kızıma destek oldum ve şampiyonaya gitti. Sonuca ulaştığı için mutluyuz."