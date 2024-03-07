Dünya tarihinin en sıcak Şubat ayı yaşandı. Kassandra'nın kehaneti gerçekleşiyor mu ?

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Dünya tarihinin en sıcak Şubat ayı yaşandı. Kassandra'nın kehaneti gerçekleşiyor mu ?
Avrupa Birliği uydu izleme sistemi ile yapılan ölçümlere göre 2024 Şubat ayı dünya genelinde şimdiye kadar en sıcak Şubat ayı oldu. Kış mevsiminde bu denli sıcak havaların ardından akıllara "Kassandra’nın kehaneti gerçekleşiyor mu?” sorusu geldi.

Ön gördüğü kehanetler ile adeta gelecekten haber veren Kassandra’nın kehaneti gerçek mi oluyor? Daha önce iklim ile alakalı birbirinden korkunç kehanetleri ortaya çıkan Kassandra iklim krizinin her geçen gün daha da artacağını ön görmüş ve kış aylarının artık eskisi gibi olmayacağını, her sene kış aylarının daha da sıcak geçeceğini ön görmüştü.

Kassandra’nın herkesi etkileyecek olan kehanetini doğrular nitelikteki haber Avrupa Birliği uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümler ile ortaya çıktı.

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Copernicus’tan yapılan açıklamaya göre dünya genelinde geçtiğimiz Şubat ayında ortalama yüzey sıcaklığı 13,54 santigrat dereceye kadar çıktı.

Bu sıcaklık Şubat ayı özelinde 1991-2020 yılları arasındaki ortalamanın 0.81 derece, 2016 yılında kaydedilen bundan bir önceki en sıcak şubat ayının 0,12 derece üzerinde bir sıcaklık oldu.

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DENİZ’DE AŞIRI SICAKLIKLA BOĞUŞUYOR

Avrupa'da ise şubat ayında sıcaklıklar, 1991-2020 ortalamasının 3,30 santigrat derece üzerinde seyrederken, Orta ve Doğu Avrupa'da ortalamanın çok üzerinde sıcaklıklar yaşandı.  Kuzey Sibirya, Kuzey Amerika'nın orta ve kuzeybatısı, Güney Amerika'nın büyük bölümü, Afrika'nın tamamı ve Batı Avustralya'da da ortalamanın üzerinde sıcaklıklar kaydedildi.

Dünya genelinde yüzey hava sıcaklığı kadar, deniz yüzeyi sıcaklıkları da alışılmadık derecede yüksek seviyeye ulaştı. Şubat ayında 21,06 santigrat derece ölçülen ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı, şimdiye kadar herhangi bir ay için kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu. Ağustos 2023'te kayıtlara geçen bir önceki rekorda deniz yüzeyi sıcaklığı 20,98 derece ölçülmüştü.

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