Dünya ticaretinde dengeler değişiyor!: Çin cari fazlasında yeni rekor kırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya ticaretinde dengeler değişiyor!: Çin cari fazlasında yeni rekor kırıldı

Çin'in 2025 ilk çeyreğinde elde ettiği rekor cari fazla, küresel ekonomideki dengeleri yeniden şekillendirirken, bu durum ihracat odaklı büyümenin ve iç talebin yavaşlamasının bir sonucu olarak yorumlanıyor.

Çin, 2025 yılının ilk çeyreğinde 165,4 milyar dolarlık rekor bir cari fazla açıklayarak küresel piyasalarda dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre üç kattan fazla artış gösteren bu rakam, ülkenin dış ticaretindeki güçlü seyrini gözler önüne seriyor. Bu çarpıcı yükselişte, ihracatın artışı ve iç talebin yavaşlaması önemli rol oynadı.

Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE) tarafından açıklanan verilere göre, mal ticareti fazlası 237,5 milyar dolara yükselirken, hizmetler açığı 59,3 milyar dolara geriledi. Birincil gelir açığının da 15,5 milyar dolara düşmesi, cari fazlanın büyümesindeki diğer etkenler arasında yer aldı. Ekonomistler, bu durumun Çin'in üretim kapasitesini yurt dışına yönlendirme stratejisinin bir yansıması olduğunu belirtiyor.

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