Dünya turuna çıkmak için tüm servetini harcadı gelen haberle şoke oldu

Villa Vie Residences adlı şirketin işlettiği Odyssey adlı yolcu gemisi içindeki binlerce yolcu ile birlikte 3 yıl sürecek bir dünya turu için denize açıldı. Yolcular, dev gemiyle dünya turuna çıkmak için yüz binlerce dolar ödediler. Yapılan ödemenin içinde geminin yanaşacağı bölgelerdeki lüks konaklamalar da bulunuyor.

Aralarında emekli olmuş hatta tüm mal varlığını elinden çıkararak 3 yıllık dünya turuna yatıran yolcular geçtiğimiz aylarda büyük hayal kırıklığına uğradı. Dev gemi, yaşanan teknik arıza nedeniyle İrlanda’nın Belfast kentinde tersaneye çekildi. Yolcular, kısa süre içinde yeniden denize açılmayı beklerken, arıza haftalarca giderilemedi. Binlerce yolcu yaşadıkları duruma sert tepki gösterdi.

Yaşadıklarına isyan edenler arasında ABD’li Jenny Phenix de bulunuyordu. 69 yaşındaki kadın, tüm la varlığını satarak dünya turuna çıkmak için 300 bin dolar ödedi. Ancak geminin arıza nedeniyle haftalarca limanda beklemesine isyan etti. ABD’li kadın, kendisi gibi mahsur kalan yolcularla yaşadıklarını paylaşmak için bir WhatsApp grubu kurdu.

GEMİYE BİNİŞİ YASAKLANDI

Ancak bir süre sonra ABD’li kadın büyük bir şok yaşadı. Gemiyi işleten şirket, ABD’li Phenix’in gemiye binişi yasakladı. Yasağın gerekçesi olarak “yolcuların refahını korumak” gösterildi. Yasağın, WhatsApp grubundaki mesajların şirket yönetimine sızdırılması sonrası geldiği ortaya çıktı.

İngiliz basınına konuşan Phenix, yaşadığı durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadığının altını çizerek, “Ben asla kaba veya saygısız olmadım ve asla kişisel saldırılara katılmadım” dedi. Yaşanan gecikmeye tepki gösteren tek kişinin kendisi olmadığının altını çizen 69 yaşındaki kadın, “Her gecikmeden sonra sakinlerin hayal kırıklığı daha da arttı. Önemli soruları sormada en açık sözlü olanlardan biri olma eğilimindeydim. Birçok yolcu, tüm grup adına konuştuğum için bana özel olarak teşekkür etti” ifadelerini kullandı.

ABD’Lİ KADININ GEMİDEN ATILMASININ GEREKÇESİNİ BÖYLE DUYURDULAR

Odyssey adlı gemiyi işleten şirket adına açıklama yapan Operasyon Direktörü Kathy Villalba, ABD’li kadının gemiden atılmasının gerekçesiyle ilgili açıklama yaptı. Villalba, artan şikayetlerin yolcuların huzurunu olumsuz etkilediğini savundu. Villalba, artan şikayetler ve yorumlar sonrası diğer yolcuların huzurunun korunması için ABD’li yolcunun sözleşmesinin feshedildiğini ve gemiye binişinin yasaklandığını söyledi.

Odyssey’in yapılan onarım çalışmaları sonrası denize 30 Mayıs’ta yeniden açılacağı duyurulmuştu. Ancak sorunun tahmin edilenden fazla olduğu anlaşılınca yolculuk bir süre daha ertelendi. Dev gemi, yaklaşık 2 hafta önce denize yeniden açıldı ancak seyahat planının nasıl işleyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.