Dünya yıldızı emekli oldu. Fenerbahçe'de de oynamıştı

Fenerbahçe Beko’nun unutulmaz oyuncularından biri olan Nemanja Bjelica, aktif basketbol hayatını noktaladığını açıkladı.

Yakın zamanda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan 35 yaşındaki Sırp basketbolcu, bu yüzden profesyonel basketbolu bırakma kararı aldığını belirtti.

Fenerbahçe Beko’da gösterdiği performansla 2015’te EuroLeague En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanan Bjelica, NBA’de şampiyonluk elde ederek EuroLeague MVP ödülünü kazanan ilk ve tek basketbolcu olma başarısını gösterdi.

Nemanja Bjelica'nın kazandığı başarılar şöyle:

1 NBA şampiyonluğu

1 Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu

1 Cumhurbaşkanlığı Kupası

1 EuroLeague MVP

1 EuroBasket'te gümüş madalya

1 Dünya Kupası'nda gümüş madalya