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Premier Lig'de sahaya Pele forması ile çıktı. Dünya yıldızına anlamlı veda

İngiltere'de Newcastle'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu, Bruno Guimaraes, geçtiğimiz gün kaybettiğimiz dünya yıldızı Pele'yi çok anlamlı bir şekilde andı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 11:13
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Dünya yıldızına anlamlı veda. Premier Lig'de sahaya Pele forması ile çıktı

Premier Lig'de sahaya Pele forması ile çıktı. Dünya yıldızına anlamlı veda
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İngitere Premier Ligi'nde dün oynanan New Castle- Leeds United maçına Pele formasıyla çıkan Bruno Guimaraes, seyirciden büyük alkış aldı ve saygı duruşundan sonra formayı çıkardı. 

Maçın sonunda konuşan Bruno Guimarães, "Tüm Brezilyalılar için Pelé futbolun tanrısıdır. Onun için bir şeyler yapmaya devam etmek istiyorum. O, Brezilya halkı için çok şey yaptı. Haber duyulduğundan beri tüm Brezilyalılar üzgün. Büyükbabamın en sevdiği futbolcuydu. Futbol varsa Pelé de vardır, o benim için futbolun kralıdır" diye konuştu.

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