Dünya zenginler listesinde dikkat çeken değişiklik

Hisselerdeki artış Mark Zuckerberg'i dünyanın en zengin 2'nci kişisi yaptı.

Meta CEO'su ve Facebook'un kurucu ortağı Mark Zuckerberg, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde sıralamayı değiştirdi. Zckerberg, 206,2 milyar dolarlık net servetiyle Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin ikinci insanı oldu.

Amazon'un eski CEO'su Jeff Bezos'un net serveti 205,1 milyar dolarda kaldı.Zuckerberg'in ikinci sıraya yükselmesindeki neden ise Meta’daki yüzde 13'lük hissesiyle elde etti. Bu servet Zuckkerberg'i, Tesla CEO'su Elon Musk'ın ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi yaptı.

REKOR KIRAN HİSSELER

Borsada META'nın hisseleri dünü 582,77 dolarla rekor seviyeden kapadı. Meta hisseleri Ocak ayında 346 dolar seviyesindeydi. O günden bu yana yüzde 68'lik artış Zuckerberg'in milyarderler sıralamasında yerini değiştirdi. Bu artışla birlikte Zuckerberg'in servesi bu yılın başından itibaren 78 milyar dolar arttı.