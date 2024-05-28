Dünyaca ünlü ayakkabı firması sattıkça zarar etti. İflası an meselesi

Düzenleme: Kaynak: HalkTV
Dünyaca ünlü ayakkabı firması sattıkça zarar etti. İflası an meselesi

Dünyaca ünlü ayakkabı firması Allbirds iflasla karşı karşıya. Ürünleri kapış kapış satılan firma son 12 ayda 254,1 milyon dolarlık satış yaptı. Bu satışlardan 152,5 milyon dolar zarar etti. Dev şirketin azalan nakit varlıkları, geleceğini tehlikeye atıyor.

Dünyaca ünlü Allbirds'ın iflası an meselesi. Dev şirketin hisseleri, 2021 sonlarında 29 dolarla zirve yaptıktan sonra 0,63 dolara kadar düştü. Allbirds, son 12 ayda 254,1 milyon dolarlık satıştan 152,5 milyon dolar zarar etti.

Şirketin gelirleri birinci çeyrekte yüzde 27,6 düşerek üst üste altıncı çeyrekte çift haneli daralma yaşadı. 2021 sonunda 289 milyon dolar nakdi olan Allbirds, bu miktarı 102 milyon dolara düşürdü.

Allbirds, fiyatlarını düşürerek ve ürünlerini promosyonlu satışlara sokarak stok seviyelerini düşürmeyi amaçladı. Ancak bu strateji, ne gelir ne de kazanç artışını sağladı.

Yeni CEO Joe Vernachio, tam fiyatlandırmaya dönüş ve üst düzey satışları artırma planını duyurdu. Ancak tüketicilerin düşük fiyatlara alışması, bu stratejinin başarılı olup olmayacağını belirsiz kılıyor.

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