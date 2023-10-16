Dünyaca ünlü bankada rüşvet skandalı. Yönetim kurulu başkanı tutuklandı

Dünyanın dördüncü büyük bankası olan Çin hükümetine ait Bank of China'nın Yönetim Kurulu Başkanı Liu Liange, rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.

Dünyaca ünlü bankada rüşvet skandalı. Yönetim kurulu başkanı tutuklandı

Dünyanın en büyük dördüncü bankası olan Bank of China’nın eski patronu Liu Liange, rüşvet ve yasa dışı kredi verme şüpheleri nedeniyle tutuklandı.

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62 yaşındaki Liu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 60 trilyon dolarlık (49 trilyon sterlin) finans sektörüne yönelik yolsuzlukla mücadele soruşturmasın kapsamında suçlanan en kıdemli bankacılardan biri oldu.

Devlete ait bankanın 2019-2023 yılları arasında başkanlığını yürüten Liu Liange, bu yılın mart ayında görevinden istifa etmişti. Haftalar sonra yetkililer Liu’nun yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

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NE İLE SUÇLANIYOR?

Liu, önemli finansal risklere yol açan bir dizi yasa dışı faaliyetle suçlandı. Bu suçlamalar arasında yasa dışı kredi vermek, yasaklı yayınları ülkeye sokmak ve bankadaki pozisyonunu kullanarak rüşvet almak ve özel kulüplere-kayak merkezlerine davet gibi avantaları kabul etmek gibi suçlamalar yer alıyor.

Liu geçtiğimiz hafta ülkenin en üst düzey yolsuzlukla mücadele gözlemcisi olan Çin Disiplin Teftiş Merkezi Komisyonu tarafından görevi kötüye kullanma suçlamış, ardından Çin Komünist Partisi’nden ihraç edilmişti.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE HIZ KAZANDI

Ülkenin finans sektöründen yolsuzluğu ayıklama çabaları hız kazanırken yetkililer nisan ayında operasyonların devam edeceğini bildirmişti.

Son olarak Çin Hayat Sigortası’nın eski başkanı Wang Bin rüşvet suçundan şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Devlete ait bankalarda çalışan birçok üst düzey finans yöneticisi de halihazırda ya para cezasına çarptırıldı ya hapse atıldı ya da soruşturma altına alındı.

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