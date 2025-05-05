Dünyaca ünlü firma yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor! Büyük zarar

Premium sınıf üreticilerinden Volvo, yaşadığı mali zorluklar yüzünden 1999 yılında Ford Motor Company'ye satılmıştı. Daha sonra Çinli Geely Holding Grubu tarafından 2010 yılında satın alınan marka, yine aynı grup markalarından Zeekr ile ortak platformlarda elektrikli modeller geliştirerek atağa kalkmıştı. Trump’ın tarife radarına yakalanan Volvo Cars tarafından yapılan açıklamaya göre nisan ayı satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla %11 gerilemiş durumda. ABD borsalarında markanın hisselerine yansıyan bu düşüşte en çok etkilenen modeller ise elektrikliler oldu. Volvo’nun toplam satış hacminin yüzde 20’lik kısmını temsil eden full elektrikli araç satışları yüzde 32 oranında yavaşlamış durumda.

150 KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILACAK

İsveçli batarya üretici Northvolt’un iflasından sonra Volvo Cars’ın batarya teknolojilerini geliştirdiği Novo Energy çatısı altında maliyetleri düşürmek için iş gücünün %50 oranında azaltacağını duyuruldu. Novo Energy sözcüsünün Reuters kaynaklarına yaptığı açıklamada kurumun ilk aşamada 150 kişiyi işten çıkaracağı açıklandı.

Novo Energy CEO'su Adrian Clarke ise açıklamasında “İşletmemizi güvence altına almak için elimizden gelenin en iyisini yapmamıza ve uygun bir yeni teknoloji ortağı için kapsamlı bir arayış içinde olmamıza rağmen, mevcut ekonomik zorluklar ve piyasa koşulları, operasyonlarımızı mevcut ölçekte sürdürmemizi imkansız hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Northvolt ve Volvo Cars, ilk olarak 2021 yılında İsveç'in batı kıyısındaki Göteborg'da özel bir batarya fabrikası kurmak amacıyla Novo Energy'yi kurmuştu. Bu ortak girişim ocak 2025’te maliyet azaltma önlemlerini uygulamaya koymuş, bunların arasında personelinin yüzde 30'unu işten çıkaracağını ilan etmişti.