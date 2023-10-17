Dünyaca ünlü gazeteden çarpıcı 'kripto para' iddiası

WSJ'nin, kripto firması 21.co'nun kamuya açık başvurularının bir analizine dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti milyarlarca dolar değerindeki yaklaşık 200.000 Bitcoin'i ele geçirdikten sonra en büyük kripto para birimi sahiplerinden biri haline geldi.

Adalet Bakanlığı, Gelir İdaresi ve diğer devlet kurumları tarafından kontrol edilen donanım cüzdanları, değeri 5,3 milyar dolar olduğu tahmin edilen 194.188 Bitcoin içeriyor.

Kripto firması tarafından gerçekleştirilen analiz, 2020'den bu yana kripto para biriminin en büyük üç ele geçirilmesiyle ilişkili ABD hükümeti hesaplarına giden ve bu hesaplardan gelen Bitcoin hareketlerini takip etti.

Dikkate değer bir örnek, tamamlanması yaklaşık altı yıl süren ve Adalet Bakanlığı'nın 94.643 Bitcoin'i güvence altına almasıyla sonuçlanan Ocak 2022'deki Bitfinex siber saldırısına yapılan müdahaleydi.

Benzer şekilde, Mart 2022'deki James Zhong ele geçirmesinde 51.326 Bitcoin ele geçirildi.

Çevrimiçi ilaç pazarı Silk Road'un Kasım 2020'deki kapatılması, hükümetin 69.369 Bitcoin'e el koymasını sağladı.

Varlıkların öncelikle çevrimdışı olarak Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi tarafından tutulan şifreli depolama cihazlarında saklandığı bildiriliyor.

ELE GEÇİRİLEN MEBLAĞ NE OLACAK?

Zaman zaman Washington, ele geçirilen Bitcoinlerin bir kısmını mahkeme tasfiye emirlerine dayalı bir açık artırma sistemi aracılığıyla satıyor. En dikkate değer satış, milyarder Tim Draper'ın devlet açık artırmalarından 30.000 token satın aldığı 2014 yılında gerçekleşti.

Ancak son yıllarda hükümet, ele geçirilen kripto varlıkları borsalar aracılığıyla satmayı tercih etti.

Kamuya açık bir kayıta göre bu tür bir satış bu yılın başında Coinbase'de 9.118 Bitcoin satılarak gerçekleştirildi.