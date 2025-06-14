Dünyaca ünlü gıda devinin ürününde büyük tehlike. Bolu'da da fabrikası var

Bolu'da da fabrikası bulunan İtalyan makarna devi Barilla, Almanya kaynaklı bir sorun nedeniyle 500 gramlık “kepekli penne rigate integrale” makarnasını geri çağırıyor.

Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi (RASFF) üzerinden yayımladığı uyarı, ürünlerde kurşun kalıntısı riskini ortaya koydu. Geri çağırma, 1 Mart 2026 son tüketim tarihli ve I13446624 parti numaralı ürünleri kapsıyor.

SAĞLIĞA ZARARI BÜYÜK

Kurşun, insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Vücutta biriken bu ağır metal, kronik zehirlenmeye yol açabilir. Baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, anemi ve karın ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra, uzun vadede kısırlık gibi ağır sonuçlar doğurabilir. Çocuklarda ise kurşun, zihinsel gelişim bozukluklarına neden olabilir.

MAKARNA SEVERLERİN FAVORİSİ

Geri çağırma, Barilla’nın popüler kepekli penne rigate makarnasıyla sınırlı. Penne, silindirik yapısı ve eğik kesimli uçlarıyla makarna severlerin favorisi. “Rigate” özelliği, sosun makarnaya daha iyi tutunmasını sağlayan nervürlü yüzeyi ifade ediyor.

NET AÇIKLAMA YOK

Barilla, tüketicilerden belirtilen parti numarasına sahip ürünleri tüketmemelerini ve satın aldıkları yere iade etmelerini istedi. Şirket, sorunun kaynağını araştırıyor ancak kurşun kalıntısının nasıl oluştuğuna dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

Almanya’da makarna, spagetti ve fusilli ile birlikte en çok tercih edilen yiyeceklerden. Barilla, süpermarket raflarında sıkça görülen bir marka olarak geniş bir tüketici kitlesine sahip.