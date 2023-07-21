Dünyaca ünlü giyim devi iflas etti. Tüm mağazalarını bu ay kapatıyor

Giyim sektörünün önde gelen markalarından biri daha ekonomik krize karşı gelemedi ve iflasını verdi. Şimdiye kadar 200’den fazla mağazası kapanan ABD merkezli Bed Bathy & Beyond bu ayın sonunda tüm mağazalarını kapatacak.

Dünyaca ünlü giyim devi iflas etti. Tüm mağazalarını bu ay kapatıyor

TGRT'nin haberine göre, koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve tedarik zincirindeki kırılmalar derken dünya 2019 yılından bu yana ardı arkası kesilmeyen ekonomik krizle boğuşuyor.

Hiper enflasyon, yüksek enflasyon ve gıdaya erişememe gibi sorunlar birçok sektörde iflası da beraberinde getiriyor.

Son olarak Hollanda’nın önce gelen iki firmasının iflasının ardından şimdi de ABD merkezli giyim ve tekstil markası olan Bed Bathy & Beyond iflasını duyurdu.

TÜM MAĞAZALARI KAPANACAK

Geçtiğimiz aylarda yaşanan gelişmeyle birlikte ülke genelindeki 200’den fazla mağazasını kapatan marka, Temmuz ayı sonunda tüm mağazalarını kapatacağını duyurdu.

Yabancı kaynakların aktardığı bilgiye göre Bed Bathy & Beyond nisan ayında iflas başvurusunda bulunup tasfiye için fiyatlarını düşürmeye başlayınca, 350'den fazla noktasında kupon kabul etmeyi bıraktı.

Ülke çapında 200'den fazla lokasyon şimdiden kapandı ve geri kalan lokasyonların ay sonuna kadar kapanması planlanıyor.

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