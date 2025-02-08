Dünyaca ünlü giyim devi iflası an meselesi. Türkiye'de de faaliyet gösteriyor

Dünyaca ünlü giyim markası Forever 21, başarısız varlık satışlarının ardından iflas başvurusunda bulunmayı düşünüyor. Şirket, stratejik seçenekler ve yeniden yapılandırma için çözüm arıyor.

Dünyaca ünlü giyim markası Forever 21, son dönemdeki başarısız varlık satışlarının ardından iflas başvurusunda bulunma aşamasına geldi. Şirket, işlerini toparlamak için bir dizi seçenek üzerinde çalışırken, ikinci bir iflas başvurusunu da içerebilecek adımlar atmayı değerlendiriyor.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı kaynaklar, şirketin kârlı kiralamalar için alıcı bulma çabası içinde olduğunu ifade etti. Bu strateji de başarılı olamazsa, Forever 21’in iflas sürecini başlatacağı ve 11. Bölüm kapsamında yeniden yapılandırma sürecine gireceği belirtiliyor. Ancak, şirketin hala nihai bir karar vermediği ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Şirketin yeniden yapılandırma sürecine yardımcı olmak için BRG adlı danışmanlık firmasıyla çalıştığı da söyleniyor. Ancak, BRG konuyla ilgili yorum talebine anında yanıt vermedi. Forever 21’in sözcüsü, yaptığı açıklamada, şirketin operasyonları için Catalyst Brands ile birlikte çeşitli stratejik seçenekleri değerlendirdiğini ve en iyi sonuca ulaşmak için dikkatle çalıştıklarını belirtti.

Forever 21, daha önce 2020 yılında iflas etti ve markası, Authentic Brands Group tarafından satın alındı. O zamandan beri, markanın işletmeciliğini Sparc Group üstleniyor. Sparc Group, Ocak ayında Catalyst Brands adı altında yeni bir şirket kurarak, Lucky Brand, Eddie Bauer, Aeropostale ve Brooks Brothers gibi moda markalarını da bünyesinde barındırmaya başladı.

Wall Street Journal, Forever 21’in iflas başvurusu yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü ilk olarak bildirdi. Şirketin geleceği, bu süreçteki adımlarına bağlı olarak şekillenecek.