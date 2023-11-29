Dünyaca ünlü karavan markası 'Airstream' Türkiye'de

Airstream karavanları tam 92 yıllık geleneğe sahip ikonik bir karavan...İşte o markaya ait karavanların hala yüzde 70'i yollarda. Airstream artık Türkiye'de satışta.

"Zamansız bir tasarım" olarak adlandırılan ikonlarından biri olan Airstream karavanlar, 300 ile 400 saatlik bir yapım sürecinden geçiyor.

EL İŞÇİLİĞİ VE KALİTE

Çoğu kez normal bir karavanın inşası için harcanan süre Airstream'ın üretim için harcanan sürenin yüzde 10'u bile olmadığı belirtilir.

Tasarım Airstreamlerin modası asla geçediği belirtiliyor. Airstream kurucusu Wally Byam’ın felsefesine göre ürünlerimiz özenle korunduğu ifade ediliyor. Ana tasarımın asla kökten değiştirilmediği her seferinde ifade ediliyor ve sadece geliştirildiği açıklanıyor

Airstream'i kullananlar ifadesi "eşsiz bir deneyim sunuyor" şeklinde...

Airstream marka ikonik bir alüminyum seyahat karavanı oluşturmak ortalama 350 saat ve 3.000 perçinleme işleme gerekiyor. İddiaya göre 92 yıllık bir deneyime sahip karavanların şimdiye kadar yapılmış tum Airstreamların yüzde 70'inin hala yollarda olduğu...