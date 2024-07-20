Dünyaca ünlü kimya devi iflasın eşiğinde! Tüm tesislerini teker teker kapatıyor

Alman kimya devi BASF iflasla boğuşuyor. Kimya devi Hürth'teki Knapsack Kimya Parkı'ndaki ve Frankfurt am Main'deki tesislerini kapatacak. BASF, dünyanın en büyük kimya fabrikası Ludwigshafen'in de üretimi durdurabilir.

Ekonomik kriz iflasları ve konkordatoları da beraberinde getiriyor. Dünyanın en büyük kimya devleri arasında gösterilen Alman BASF iflasla boğuşuyor.

BASF, Hürth'teki Knapsack Kimya Parkı'nda bulunan üretim tesislerini kapatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kapatma işleminin seni sonuna kadar gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Şirket ayrıca Frankfurt am Main'deki tesisinin de 2005 yılının sonuna kadar kapısına kilit vuracak. İki tesiste çalışan toplam 300 kişinin işine son verileceği belirtiliyor.

Şirket, bu kararları almasında yüksek enerji ve hammadde maliyetleri nedeniyle kar oranın düşmesinin etken olduğu belirtiliyor.

BASF'ın dünyanın en büyük kimya fabrikası Ludwigshafen'de üretimini sonlandıracağı ileri sürülüyor.