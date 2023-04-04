Dünyaca ünlü model çocuk yetiştirme yöntemini açıkladı

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken ve özellikle de çocuklarıyla geçirdiği anları sıkça paylaşmasıyla gündemlerden düşmeyen 42 yaşındaki dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, geçtiğimiz günlerde çocuk yetiştirirken kullandığı taktiklere ve yaşadığı zorlukları nasıl kolaylığa çevirdiğine ilişkin açıklamalar gerçekleştirdi.

Emzirmeden tuvalet eğitimine kadar pek çok konuda tüyolar veren Gisele Bündchen, ebeveynlikle ilişkin desteğe ihtiyacı olan herkese seslendi.

İki çocuk annesi olmasına karşın formunu koruması ile epeyce konuşulmuş olan Gisele Bündchen, bu kez 6 aylık bebeğine lazımlık eğitimini nasıl verdiğini anlatan açıklamaları ile dikkat çekti. Her ebeveynin tarzının farklı olacağını söyleyen Gisele Bündchen, kendi tarzını anlattı. Doğal ebeveynlik tarzı ile dikkat çeken Gisele Bündchen’in oğlu Benjamin ve kızı Vivian’ı büyütürken yaşadıklarını da açıkladı.

Aile olarak sıkça vakit geçirdiklerini bildiren Gisele Bündchen, “Evimizde hepimiz oldukça aktifiz. Her gün bir çeşit fiziksel egzersiz yapıyoruz. Her şey nerede olduğumuza bağlı” şeklinde konuştu. Teknoloji konusunda çocuklarının belirli sınırları olduğunu belirten Gisele Bündchen, “Teknoloji ve sosyal medya, pozitifliği ve farkındalığı yaymak için harika bir platform olabilir, ancak anda kalmanın ve nasıl kullanıldığına dikkat etmenin önemli olduğuna inanıyorum” dedi.