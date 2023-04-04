4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Dünyaca ünlü model çocuk yetiştirme yöntemini açıkladı

Dünyaca ünlü model çocuk yetiştirme yöntemini açıkladı

Çocukları ile paylaştığı anları sosyal medya hesabından sıkça paylaşmasıyla dikkat çeken isimlerden biri olan ünlü model Gisele Bündchen’den hayatı kolaylaştıracak ebeveynlik taktikleri açıklaması geldi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 11:31
Takip Et

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen çocuk yetiştirme yöntemini açıkladı

Dünyaca ünlü model çocuk yetiştirme yöntemini açıkladı
+
Aa
-

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken ve özellikle de çocuklarıyla geçirdiği anları sıkça paylaşmasıyla gündemlerden düşmeyen 42 yaşındaki dünyaca ünlü model Gisele Bündchen, geçtiğimiz günlerde çocuk yetiştirirken kullandığı taktiklere ve yaşadığı zorlukları nasıl kolaylığa çevirdiğine ilişkin açıklamalar gerçekleştirdi.

Emzirmeden tuvalet eğitimine kadar pek çok konuda tüyolar veren Gisele Bündchen, ebeveynlikle ilişkin desteğe ihtiyacı olan herkese seslendi.

İki çocuk annesi olmasına karşın formunu koruması ile epeyce konuşulmuş olan Gisele Bündchen, bu kez 6 aylık bebeğine lazımlık eğitimini nasıl verdiğini anlatan açıklamaları ile dikkat çekti. Her ebeveynin tarzının farklı olacağını söyleyen Gisele Bündchen, kendi tarzını anlattı. Doğal ebeveynlik tarzı ile dikkat çeken Gisele Bündchen’in oğlu Benjamin ve kızı Vivian’ı büyütürken yaşadıklarını da açıkladı. 

Aile olarak sıkça vakit geçirdiklerini bildiren Gisele Bündchen, “Evimizde hepimiz oldukça aktifiz. Her gün bir çeşit fiziksel egzersiz yapıyoruz. Her şey nerede olduğumuza bağlı” şeklinde konuştu. Teknoloji konusunda çocuklarının belirli sınırları olduğunu belirten Gisele Bündchen, “Teknoloji ve sosyal medya, pozitifliği ve farkındalığı yaymak için harika bir platform olabilir, ancak anda kalmanın ve nasıl kullanıldığına dikkat etmenin önemli olduğuna inanıyorum” dedi. 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
3
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
4
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
6
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
7
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿Suya gömülecek ilçeye son bakış
﻿Gardiyan katili suç makinesi çıktı
﻿Gardiyan katili suç makinesi çıktı
﻿Gardiyan katili suç makinesi çıktı
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Bulgaristan’ın yeni parlamentosunda 6 parti yer alacak
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
﻿Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jesus acil olarak toplantıya çağrıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.