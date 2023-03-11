Dünyaca ünlü modelden direk danslı kampanya

Gisele Bündchen, Brezilya'nın ünlü ayakkabı markası Arezzo'nun 2023 kış kampanyasının yüzü oldu. Kampanya için Fernando Tomaz'ın objektifi karşısına geçen Bündchen, direk dansı pozları verdi.

Pedro Sales tarafından tasarlanan çekimde 45 yaşındakli Brezilyalı yıldız püsküllü elbiseler, dökümlü body'ler dahil olmak üzere bir dizi dikkat çekici kıyafet giydi. Ancak diz üstü çizmeler ve platform topuklu ayakkabılar, görsellerin merkezinde yer aldı.

Uzun sarı saçlarıyla Bündchen, kampanyanın havasına katkıda bulunurken, güzelliğini ve stilini mümkün olan en iyi ışıkta sergiledi.