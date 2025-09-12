Dünyaca ünlü otomotiv devine saldırı. Üretim durdu!

Jaguar Land Rover’a düzenlenen siber saldırı, üretimi durdurdu! Fabrikalar sessiz, tedarik zinciri çöktü. Hackerlar fidye peşinde, sektör alarmda.

Otomotiv devi Jaguar Land Rover (JLR), tarihin en büyük siber saldırılarından biriyle sarsıldı. İngiltere merkezli şirketin fabrikaları, geçen hafta gerçekleşen siber saldırı sonrası tamamen durdu. Günde 1000’den fazla araç üreten tesisler sessizliğe gömülürken, işçilere evde kalma talimatı verildi.

Bayilerde yeni araç kayıtları yapılamıyor, servislerde yedek parça temini kesildi. Uzmanlar, bu krizin haftalar sürebileceği uyarısında bulundu. Saldırıyı Telegram üzerinden üstlenen genç hacker grubu, JLR’nin kritik verilerine ulaştığını iddia ederek ekran görüntüleri paylaştı. Amaçlarının fidye talep etmek olduğu belirtiliyor.

Daha önce İngiltere’nin önde gelen markalarını hedef alan grup, otomotiv sektöründe kaos yaratmayı amaçlıyor. Siber güvenlik uzmanları, JLR’nin sistemlerindeki zafiyetlerin bu saldırıya zemin hazırladığını düşünüyor.Tedarik zinciri de krizden nasibini aldı. Yan sanayi üreticileri, üretim duruşu nedeniyle çalışanlarını işbaşı yapmama konusunda uyardı.

Yedek parça üreticisi Qualplast’ın yöneticisi Shaun Adams, “Bu durum, sektörde domino etkisi yaratabilir. Şirketler, uzun vadeli stratejilerini gözden geçirmek zorunda kalabilir,” dedi. JLR, teknolojik altyapısını güvenli bir şekilde yeniden başlatmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ancak şirket, üretim takvimine dair net bir bilgi paylaşmadı, bu da belirsizliği artırıyor. Otomotiv sektöründeki bu kriz, küresel çapta yankı bulurken, diğer markalar da siber güvenlik yatırımlarını artırma sinyali verdi.

