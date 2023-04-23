Dünyaca ünlü oyuncu isyan etti

Morgan Freeman "Afrika kökenli Amerikalı' bir hakarettir. Afrika'dan bir ülkeymiş gibi bahsediyorsunuz ama o, tıpkı Avrupa gibi bir kıta..."diyerek isyan etti

Dünyaca ünlü oyuncu isyan etti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman, Siyahların Tarihini Anma Ayı'na ve "Afrika kökenli Amerikalı" terimine tepki gösterdi.

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En son Zach Braff'in filmi A Good Person'da rol alan 85 yaşındaki oyuncu, The Sunday Times Culture dergisine yaptığı açıklamada "Sevmediğimi açıkça söyleyebileceğim iki şey var. Siyahların Tarihini Anma Ayı bir hakarettir. Benim tarihimi bir aya mı indirgeyeceksiniz?" dedi

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Independent Türkçe'nin haberine göre Freeman şunları söyledi:

"Ayrıca 'Afrika kökenli Amerikalı' da bir hakarettir. Bu sıfatı kabul etmiyorum. Bu gerçekten ne anlama geliyor? Dünyanın bu bölgesindeki siyahların çoğu melez. Ve Afrika'dan bir ülkeymiş gibi bahsediyorsunuz ama o, tıpkı Avrupa gibi bir kıta..."

Birleşik Krallık'ta ekim ayında, ABD'de ise şubat ayında her yıl kutlanan Siyahların Tarihini Anma Ayı, Afrika diyasporası tarihindeki önemli kişi ve olayların hatırlanmasına vesile oluyor.

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