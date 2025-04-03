Dünyaca ünlü piyanist Davide Martello gözaltına alındı

İtalyan kökenli Alman piyanist Davide Martello, Gezi olayları sırasında meydanlarda verdiği konserlerle tanınmıştı. Davide Martello, Kadıköy’de Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda canlı performans düzenlemek istedi fakat beklemediği bir durumla karşılaştı.

Gazeteci Fırat Fıstık, Mortello’nun gösterisine polisin engel olduğunu ifade etti.

Fırat Fıstık, sosyal medya hesabından, "Gezi'ye de destek veren piyanist Davide Martello'nun Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda müzik yapması engelleniyor. Polis piyanoya da el koymuş" şeklinde paylaşımda bulundu.

Bu duruma orada bulunan yüzlerce vatandaş tepki gösterdi.

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“PİYANO ÇALMAKTAN ALIKOYUYOR”

Davide Martello, sosyal medya hesabından, "Polis beni piyano çalmaktan alıkoyuyor" şeklinde paylaşımda bulundu.

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İSTANBUL’U TERK EDİYOR

Davide Martello, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Güle güle İstanbul ???????? daha fazla oynayamadığım ve destekleyemediğim için üzgünüm. Kısa ama yoğun bir ziyaretti. Bu sefer Mehmet Ayvaltas meydanı yakınlarında 20 POLİSİ aracılığı ile yakalayıp gözaltına aldılar. Uzun lafın kısası... beni ve piyanomu köşeye sıkıştırdılar 20 dakika boyunca Instagram'da "bu gece çalamıyorum" diye bir şey paylaşmaya çalıştılar ama neyse ki ana telefonumun farklı bir telefona bağlı olması gerektiğini anlamadılar (wifi yönlendiricim) çevrimiçi olmak.

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Başka bir Wifi adamı bulmak için biraz dikkatleri dağılmışken, ikinci telefonumu çektim ve "belki de en hızlı paylaşılan hikayemi yazdım" (ayakkabı). Bir şey paylaştığımı fark ettikten sonra her şey daha ciddi bir hal aldı ve beni karakollarına götürdüler. Ben oradayken karavanımı arabamdan ayırmaya çalıştılar. Başaramadılar ve bu süreçte römorkumdaki hidrolik fren sistemimi yıktılar.

İlk başta fark etmedim ama sonra Bulgaristan sınırında römorkumun lastikleri tambur hidrolik fren sistemi arızalıydı. Kadıköy'den Bulgaristan'a uzun yolculuk sırasında arabamın römorku itmekte zorlandığını hissettim. Sonra hoş bir Bulgar sınır bekçisi baktı ve bana anlattı, koku korkunçtu!

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Olay şu ki... Sürüş sırasında duramadım çünkü bazı gizli polisler tarafından takip ediliyordum. Bir benzin istasyonunda sadece birkaç kilometre sonra durdum, onlar da arabalarını durdurdular, ben de onlara yaklaştım, otel anahtarlarımı gece için kayıt yaptırdığım "Nest-Otel"e iade edebilirler mi diye. (Sayın otel sahibi: bu gönderiyi okuyorsanız merak etmeyin.

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En kısa zamanda size anahtarı geri göndereceğim) Neyse sürüp gittiler yakınlarda saklandılar yine durdum onlara ulaşma sinyali veriyorlardı çok garipti. Şimdi buradayım, yorgun ve bu küçük Bulgar köyündeki tek tamirciyi bekliyorum, römorkumdaki güneş panelleri (e-piyanomu şarj etmek için) karavanımdaki (resim 2) Sanırım beni sınır dışı etmek için bir sebep bulmaya çalıştılar?!. Seni haberdar edeceğim, seni seviyorum Türkiyem.”