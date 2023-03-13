Rapçi Costa Titch hayatını kaybetti. Hip hop dünyası yasta

Gerçek adı 'Constantinos Tsobanoglou' olan ünlü rapçi Costa Titch'ten acı haber geldi. Tich'in 28 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Ünlü rapçinin konser verdiği sırada sahnede düştüğü, ardından yanındaki bir kişi tarafından kaldırıldığı ve yaklaşık iki saat sonra ise yaşamını yitirdiği belirtildi.

"DERİN BİR ACI ÇEKİYORUZ"

Costa Titch'in ailesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Şu anda onun vefatını kabul etmek zorunda kaldığımız için derin bir acı çekiyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde hazır bulunan herkese minnettarız" şeklinde konuştu.

Ailesi ünlü rapçinin ölüm nedenini hakkında ise bir açıklamada bulunmadı.

