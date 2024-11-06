Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B Kamala Harris kaybedince küfürler savurdu!

Ünlü şarkıcı Cardi B seçimleri yakından takip ederek sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Şarkıcı Donald Trump'ın destekçilerine küfür dolu yanıtlar verdi.

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump zaferini ilan etti. Trump, "Bu Amerika'nın altın çağı olacak" dedi.

Cardi B ise Cumhuriyetçi rakibine karşı kaybeden Kamala Harris ile 'gurur duyduğunu' söyledi. Grammy ödüllü sanatçı, Instagram canlı yayını sırasında, Harris'e motivasyon sözleri paylaşırken yorumlar bölümüne akın eden Trump destekçilerine fena yüklendi.

Şarkıcı 'Cardi sana Trump'ın açılışında ihtiyacımız var' yazan bir yorumu okuyunca deliye döndü ve küfürler savurdu.

Card B, bu kişiye 'Yemin ederim seni mahvedeceğim, benden uzak dur! Bıktım senden! Yakarım seni şapkalı o...pu. Gerçekten çok üzgünüm. Yemin ederim gerçekten üzgünüm" dedi.

Harris'e olan 'aşkından' bahseden Cardi B, "Onunla gurur duyuyorum ve umarım bu gece ne olursa olsun o da kendisiyle gurur duyuyordur. Bu en unutulmaz seçimlerden biri ve ben onu seviyorum. Pek çok insanı sevdiğimi söyleyemem, bunu hepiniz biliyorsunuz. Çünkü herkesten nefret ediyorum" ifadelerini kullandı.