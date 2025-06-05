Dünyaca ünlü şarkıcıdan kötü haber! Kansere yakalandığını duyurdu

İngiliz şarkıcı Jessie J, sosyal medya hesabından meme kanseri testinin pozitif çıktığını duyurdu.

YOĞUN TEST SÜREÇLERİNDEN GEÇİYOR

Gerçek adı Jessica Cornish olan dünyaca ünlü sanatçı sosyal medya hesabı üzerinden kendisine erken evre meme kanseri teşhisi konduğunu söyledi.

"Kanserin her türü korkunç ama ben 'erken' kelimesine tutunuyorum" diyen Jessie J, iki ay önce konulan teşhisin ardından yoğun test süreçlerinden geçtiğini belirtti.

İNSANLARIN SEVGİSİ BANA YARDIMCI OLMUŞTU

Hastalığını gizlemeden açıkça paylaşmayı tercih ettiğini söyleyen dünyaca ünlü sanatçı, “Daha önce hikâyemi paylaştığımda insanların sevgisi, desteği ve kendi deneyimleri bana çok yardımcı olmuştu” dedi.

Sanatçı, yeni şarkıları "No Secrets" ve "Living My Best Life" ile aynı döneme denk gelen bu kötü haber için “Böyle bir şeyi isteseniz zamanlayamazsınız. Meme ameliyatı olmanın en dramatik yolu bu olsa gerek” dedi.

15 Haziran’da Londra’da vereceği konserin ardından ameliyata gireceğini açıklayan Jessie J, bu sürecin ardından bir süre sahnelerden uzak kalacağını belirtti. Mesajının sonunda ise hayranlarına ve kamuoyuna duyarlı bir çağrıda bulunarak, "Benim gibi bu hastalıkla mücadele eden pek çok kişi var. Bu gerçeklik beni en çok yaralayan şey" sözleriyle duygularını paylaştı.