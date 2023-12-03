Dünyaca ünlü silah fabrikası kapanıyor. 270 çalışan kara kara düşünüyor

Şirketten sendika yetkililerine gönderilen bir mektuba göre, New York'un kuzey kesiminde geçmişi 19. yüzyıla kadar uzanan bir silah fabrikası olan Remington’un mart ayında kapanması planlanıyor.

Remington Arms'ın mevcut versiyonu olan RemArms, Mohawk Vadisi'ndeki Ilion köyündeki tesisini 4 Mart civarında kapatacak.

Sendika yetkililerine göre tesiste şu anda yaklaşık 270 işçi çalışıyor.

Ülkenin en eski silah üreticisi olan Remington, 1816 yılında bölgede çakmaklı tüfekler üretmeye başladı. Köydeki fabrika sahasının tarihi 1828 yılına dayanıyor ve mevcut binaların çoğu 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş.

Yakın zamanda şirket Ilion'da geçici kapanmalarla, iflasla ve Sandy Hook okul katliamı nedeniyle hukuki baskıyla karşı karşıya kaldı. Mevcut şirket, 2012 yılında Connecticut'ta Sandy Hook saldırısında 20 öğrenci ve altı eğitimcinin öldürülmesinde kullanılan Bushmaster AR-15 tüfeklerini artık üretmiyor.