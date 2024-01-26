Dünyaca ünlü teknik adam Klopp 'Enerjim bitti' diyerek Liverpool'u bıraktı

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Dünyaca ünlü teknik adam Klopp 'Enerjim bitti' diyerek Liverpool'u bıraktı
Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, İngiltere Premier Lig takımından sezon sonu ayrılacağını duyurdu.

Dünyaca ünlü teknik adam Klopp'un bu kararı kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

2014-15 sezonundan beri Liverpool'un başında bulunan Klopp kararını "Enerjim bitti" diyerek açıkladı.

Jürgen Klopp, Liverpool'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bunu ilk duyduğunuzda çoğu insanın şaşıracağını anlıyorum ama bunu size açıklamaya çalışacağım.

Bu kulübü ve her şeyini çok seviyorum.

Şehri, taraftarları, takımı ve kadroyu seviyorum.

Ama bu kararı almak zorunda olduğumu biliyorum.

Enerjim bitiyor.

Şu an bir problemim yok ama bunu söylemem gerektiğini uzun süredir biliyordum.

Şu an tamamen iyiyim.

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