Dünyaca ünlü teknoloji devi satılıyor. Pazarlıklar başladı

Veritas Capital, bir zamanların efsanesi Kanadalı teknoloji devi BlackBerry’yi stratejik bir incelemeden sonra satın almak amacıyla yeni bir teklif sundu. Bu haberin ardından BlackBerry’nin piyasa değeri 3,1 milyar dolar arttı.

Dünyaca ünlü teknoloji devi satılıyor. Pazarlıklar başladı

Bir dönemin efsane telefon markası olan ve artık patentleriyle geçinmeye çalışan BlackBerry satılmak üzere! Pazarlıklar başladı.

HWP'de yer alan bilgilere göre, Veritas Capital, bir döneime damgasını vuran Kanadalı teknoloji devi BlackBerry’yi stratejik bir incelemeden sonra satın almak amacıyla yeni bir teklif sundu. Bu haberin ardından BlackBerry’nin ABD’deki hisseleri yaklaşık yüzde 17 artarak 5,23 dolardan kapandı ve şirketin piyasa değeri 3,1 milyar dolar arttı! Efsanenin satışı için pazarlık başladı!

Reuters’a açıklama yapan bir kaynağa göre, Veritas’ın BlackBerry için tam bir satın alma teklifinde bulunduğu ve diğer olası alıcılarla da görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

BlackBerry, 1984 yılında kurulduğundan bu yana otomotiv ve siber güvenlik alanlarında yazılım geliştiriyor. Özellikle 2000’li yılların başında iş odaklı akıllı telefonlarıyla popülerlik kazanan firma, son dönemde mobil cihaz işini sonlandırarak eski patentlerinden gelir kazanmaya odaklandı.

Geçen yıl, BlackBerry mobil cihazlarla ilgili patentlerini Malikie Innovations Limited’e 900 milyon dolara satmıştı. Ancak daha önce yapılan 600 milyon dolarlık bir anlaşma başarısız olmuştu.

2016 YILINDA ÜRETİMİNİ SONLANDIRDI

2016’da BlackBerry klasik akıllı telefon üretimini sonlandırdığını duyurdu. O tarihten bu yana firma kendini üst düzey yazılım sağlayıcısı olarak yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Şu an itibariyle şirketin siber güvenlik yazılımına odaklı bir bölüm ve “Nesnelerin İnterneti” (IoT) ürünleri üreten bir bölümü bulunuyor.

Veritas Capital ise hükümete yönelik araçlar ve hizmetler sağlayan şirketleri satın alarak yatırım yapan bir teknoloji yatırımcısı olarak tanınıyor.

Stratejik inceleme sürecinde BlackBerry’ye finansal danışmanlık sağlayan isimler arasında Morgan Stanley ve Perella Weinberg Partners bulunuyor. Yani bu satın alım aslında bizler BlackBerry ismini unutmaya yüz tutsak da iş dünyasının oldukça yakından takip ettiği bir satın alım.

Klavyeli telefonlarla ve iş odaklı telefonlarıyla bir dönem bütün dünya devlerini toprağa gömen BlackBerry için sona gelinmiş gibi görünüyor. Yeni sahiplerinden sonra da BlackBerry büyük ihtimalle yeniden cep telefonu işine girmeyecek ve şu anki çalışmalarını ilerletmeye odaklanacaktır.

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