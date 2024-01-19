Dünyada 1 yılda 320 gazeteci hapse atıldı

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin yayınladığı bir rapora göre, 2023'ün sonuna doğru dünya çapında yaklaşık 320 gazeteci çalışmaları nedeniyle hapsedildi.

Bunun 1992’den bu yana 1 yılda yaşanan en yüksek ikinci sayı olduğu bildirildi. Komite, bu sayının 2022'de 367 iken, bunun esas olarak İran'da kefaletle ya da cezayı beklerken serbest bırakılmasından kaynaklandığını belirtti.

Komitenin İcra Kurulu Başkanı Jodie Ginsberg, "Araştırmamız, otoriterizmin dünya çapında ne kadar köklü olduğunu gösteriyor; hükümetler eleştirel raporlamayı ortadan kaldırmak ve kamuya hesap verebilirliği engellemek konusunda cesaretlendirilmiş durumda" dedi.

Raporda, 1 Aralık 2023 tarihli araştırmasına göre hapisteki gazetecilerin üçte birinden fazlasının Çin, Myanmar ve Belarus'ta olduğu belirtiliyor.

Bu ülkeleri İsrail ve İran takip ediyor. Raporda İsrail'de tutulan 17 kişinin her birinin, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın 7 Ekim'de başlamasından bu yana Batı Şeria'da tutuklanan Filistinliler olduğu belirtildi.