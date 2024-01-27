Dünyada bir ilk yaşandı. Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Nermin Özkaya
Dünyada bir ilk yaşandı. Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan dikkat çeken paylaşım geldi. Koca, “dünyada ilk kez 6'lı çapraz karaciğer nakli operasyonu gerçekleştirildi” diyerek ilki açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde dünyada ilk kez 6'lı çapraz karaciğer nakli operasyonu gerçekleştirildi” diye duyurdu.

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde dünyada ilk kez 6'lı çapraz karaciğer nakli operasyonu gerçekleştirildi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu merkezde daha önceden de ilk 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakillerinin yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Çapraz nakil operasyonları, hastaların kendi vericileri olmasına rağmen kan ve doku uyumsuzluğu sebebiyle kendi vericilerinden organ alamadıkları, aynı durumdaki hastaların birinin vericisinden diğerinin alıcısına nakil yapılması şeklinde gerçekleşiyor. Bu nakillerin en gelişmişi olan 6'lı çapraz karaciğer nakli operasyonları, nakil bekleyen hastalar için umudu büyütüyor. Tıp alanındaki yeni başarımızı Enstitü başkanımız Prof. Dr. Sezai Yılmaz anlatsın.”

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