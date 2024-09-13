'Dünyada daha ucuzsa ne yapacağız'. Bakan yardımcısından olay sözler

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, tarımdaki ithal edilmesine yönelik eleştiriler hakkında konuştu. Bakan yardımcısı konuştu konuşmasına da ama söyledikleri tam bir olaydı. Patatesten örnek veren Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'den itiraf gibi bir konuşma geldi.

"BUNU YAYINLAMAZSANIZ SEVİNİRİM"

Bakan yardımcısı konuşuyor. Hem de öyle bir şey söylüyor ki fıkra gibi. Kürsüde mikrofon dolu. Konuşması kayıtta. Gizligider "Bunu yayınlamazsanız sevinirim" diyerek sözlerine başlıyor ve ardından bomba gibi bir itiraf geliyor.

Gizligider "Bunu da yayınlamazsanız sevinirim. Gizli kararnamelerle aslında imzaladığımz rekabet sözleşmelerine aykırı olarak ihracat teşvikleri verildi. Dışarıda daha ucuzsa ne yapacağız" dedi. Kim verdi bu teşvikleri niye verdiniz diye sorulmalı aslında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'e

PATATESTEN ÖRNEK VERDİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, tarım ürünlerinin ithal edilmesine yönelik eleştirilere ilişkin Aksaray'da üreticilere hitaben konuştu. Patates üretiminden örnek veren Gizligider "Bu yıl patates çok fazla etti, dağa taşa patates ekelim. Bugün onun sorunlarını yaşıyoruz, daha sonra milletvekillerini yakalayalım, il başkanını yakalayalım, belediye başkanlarını yakalayalım, sayın valim ‘ne olacak bu patatesin hali’ diyelim. Yok efendim 'ihracatı açın', ihracat açık. Yok efendim 'gizli kararnameler ile aslını imzaladığımız rekabet sözleşmelerine aykırı olarak ihracat teşvikleri verin.' Verildi, ama dışarıda daha ucuzsa ne yapacağız? Dolayısıyla üretim planlaması dediğimiz sisteme geçmeden bu işleri çözemeyiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda çiftçiler ile buluştu.

"DIŞARIDA DAHA UCUZSA NE YAPACAĞIZ"

Gizligider, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"'Bu yıl patates çok fazla etti, dağa taşa patates ekelim. Önümüzdeki yıl ne olacak bu patatesin hali' diye bir türkü var. Bugün onun sorunlarını yaşıyoruz, daha sonra milletvekillerini yakalayalım, , il başkanını yakalayalım, belediye başkanlarını yakalayalım, sayın valim ‘ne olacak bu patatesin hali’ diyelim. Hatta şöyle diyelim; ne olacak bu patinin hali, pattisin hali diyelim. Sonra aynı türküyü tekrar tekrar söyleyelim, yok efendim 'ihracat açın' ihracat açık. Yok efendim 'gizli kararnameler ile aslını imzaladığımız rekabet sözleşmelerine aykırı olarak ihracat teşviklerini verin', verildi'. Ama dışarıda daha ucuzsa ne yapacağız? Dolayısıyla üretim planlaması dediğimiz sisteme geçmeden bu işleri çözemeyiz."

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"DÜNYA'NIN EN BÜYÜK İKİNCİ MAKARNA FABRİKASI TÜRKİYE'DE"

Türkiye'nin de Dünya'dan bağımsız olmadığını ifade eden Gizligider, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya'daki durumumuz ne? Neticede dünyaddan bağımsız değiliz. Tarımda gayrisafi yurtiçi hasılatımız biz bu yıl Fransa’yı Rusya’yı da geçtik, 68 buçuk milyar dolara ulaştık. Bu konuda tabii Çin, hem insan kaynağı hem toprak kaynağı hem arazinin iklim avantajıyla 1 trilyon 267 milyar ile 1. sırada. Amerika, Brezilya, Meksika’nın hemen ardından tarımda altıncı sıradayız. Türkiye tüm dünyada 4,4 trilyon dolarlık bu yapının içinde 68 buçuk milyarla 6. sırada. Tabii ki biz yeterli bulmuyoruz. Türkiye büyük bir tarım ülkesi özellikle bir yıl itibari ile neredeyse ürettiğimiz sattığımız tüm malların tamamının dolar üzerinden karşılığı bu. Arz talep dikkate alınarak az önce patatesten örnek vermeye çalıştım. Bu sene ektik, önümüzdeki sene ne olacak bu inişler bu çıkışlar? Çiftçinin feryadı meselesine Allah izin verirse çok iddialı bir cümle söylediğimin farkındayım, 3 yıl sonra bu meseleyi Türkiye kapatacak. Buğdayın ana vatanı Türkiye. Buğday aslında bizim altınımız, ne modası geçer, ne parası düşer ne lazımlığı biter. Buğday bizim temel ürünümüz, size bir bilgi gururla söyleyebilirim dünyanın en büyük ikinci makarna fabrikası Türkiye’de, İtalya’da değil bizde. İşte bu planlamayı da stratejik ürünler oturttuk."