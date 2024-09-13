Kazancını düşük gösterene kötü haber ‘Şimşek talimatı verdi’

Geçtiğimiz ağustos ayında çıkan Torba Yasa'nın uygulama tebliğleri açıklandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tasarladığı tebliğe göre, yüksek gelir elde eden buna rağmen yıllık hasılatını düşük beyan eden işletmeler mercek altında olacak. İşletmeler 30 gün içinde komisyona izahta bulunmaz ise takdir komisyonuna sevk edilecek. İzah yeterli bulunmazsa mükelleften yüzde 20 oranında ceza ve geçmiş dönem faizi talep edilecek.

ŞİMŞEK SİSTEMİ AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaleti sağlamak amacıyla vergi kanunlarında değişikliklere imza atmıştı. Şimşek "Az kazanandan en az vergi almak için sistemi kurgulayacağız. Çok kazanları uyarıyorum, vergi kaçırma cezalarını ağırlaştıracağız, denetimlerde yapay zekayı devreye alacağız" şeklinde açıklamada bulunmuştu. “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 16/7/2024 tarihinde TBMM’ye gelmişti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından teklif kabul edilmişti.

GİB TEBLİĞİ YAYIMLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayımlanan 7524 Sayılı Kanun'la ilgili tebliğ taslaklarını yayımlamıştı. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı'nda hasılat denetimi uygulamasının nasıl işleyeceğinin detaylarını paylaştı. 1 Ocak 2025 yılında başlayacak olan uygulamada mükellef olanların günlük hasılat tutarlarını belirlemek amacıyla bir ayda üçten, bir takvim yılında on ikiden az olmamak kaydıyla yoklama yapacak. Günlük hasılat tutarları ortalamasını alıp, aylık hasılat tutarına göre hesaplayacak.

İZAH EDİLMEZSE CEZA UYGULANACAK

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; aylık ortalama hasılat tutarı, faaliyette bulunulan ay sayısı ile çarpılarak mükellefin ilgili takvim yılı hasılatı belirlenecek. GİB tarafından verilen örnekte, lüks bir restoran işletmecisi, 12 ay ve haftanın 7 günü çalışıyor. Yıllık brüt satışını işletme, Maliye'ye 5 milyon TL olarak açıklıyor. Fakat, Maliye tarafından ayda 4 kez yaptığı yoklamalar neticesinde bu işletmenin aylık hasılatının ortalama 1.2 milyon TL, 12 aylık ise 15 milyon TL'nin üzerinde olduğunu belirliyor. Bu durumda beyan edilen 5 milyon TL'nin neredeyse 3 katından fazla bir hasılat olduğu için mükellef izaha çağırılacak. Mükellef izah vermezse ceza uygulanacak. Mükellef, 30 gün içinde komisyona izahta bulunmaz ise takdir komisyonuna sevk edilecek. İzah yeterli bulunmazsa mükelleften yüzde 20 oranında ceza ve geçmiş dönem faizi talep edilecek.