Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu. İşte ilk 6

Dizi sektörümüz yıllar geçtikçe dünyanın birçok farklı noktasına ulaşmaya devam ediyor. Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya kadar her ülkede ilgiyle takip ediliyor. Hatta bazı dizilerimiz o ülkelerin prime time reytinglerinde birinci oluyor.

The Economist adlı İngiliz bir dergi de bu büyüme karşısında sessiz kalmayıp dünyada en çok ilgi gören ve izlenen Türk dizilerini araştırmış. The Economist verilerine göre yüzde 184 talep artışı yaşayan türk dizileri özellikle İspanya'da izlenme rekorları kırıyor.

İşte dünyada en çok izlenen 6 Türk dizisi:

Listenin 6. sırasında bir Netflix dizisi var. O3 Medya imzalı, Seren Yüce ve Zeynep Günay ikilisinin yönettiği, dram türündeki 2021 yapımı Türk orijinal internet dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Barış Arduç ve Salih Bademci gibi yıldız isimler var. 1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylara odaklanan dizi tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.

4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de yayımlanan romantik ve drama türündeki Türk televizyon dizisi yayınlandığı yıllarda reyting rekorları kırmıştı. Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı dizi her yaz tekrarlarıyla dahi gündeme oturmaya devam ediiyor. Dizinin yurt içinde olan bu başarısı yurt dışına da taşarak dünyada en çok ilgi gören Türk dizileri listesinde 5. sıraya oturdu.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosu Kerem Deren ve Pınar Bulut ikilisi tarafından kaleme alınan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi en unutulmaz diziler arasında yer alıyor. Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz gibi starların başrollerini paylaştığı dizi listenin 4. sırasında kendine yer buldu.​​​​​​​

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10 aralık 2014 tarihinde TRT1'de yayımlanmaya başlayan tarihi, kurgu, aksiyon, macera ve dram türündeki Diriliş Ertuğrul listede 3. sırada yer aldı. Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın dizi, 29 mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 150. bölümü ile final yaparak sona erdi. Toplam 5 sezondan oluşan dizi her sezonunda çok yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak tüm dünyada ilgi gördü.

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Listenin 2. sırasında yer alan Kara Para Aşk dizisi, Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek ve Erkan Can gibi ünlü oyuncuların başrolünde olduğu polisiye ve aksiyon dizisi olarak öne çıkıyor. Türkiye'de sevildiği kadar dünyada da oldukça ilgi gören dizinin izleyenleri arasında ünlü futbolcu Lionel Messi de bulunuyor.

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Yayınlandığı dönemde hem ülkemizde hem de onlarca ülkede inanılmaz bir etki yaratan Muhteşem Yüzyıl, yapıldığı dönemin en iyi dizilerinden biri oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminin aktarıldığı dizide Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Mehmet Günsür yer aldı. Aradan yıllar geçmesine rağmen toplamda 500 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği bilinen dizi dünyada en çok izlenen Türk dizisi oldu.