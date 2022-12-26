2022'de dünyada ilk kez yaşanan 7 olay

BBC'de yer alan verilere göre, bu yıl yaşanan en ilginç olaylar derlendi. Dünyada yaşayan ilginç ve ilk olmalarıyla dikkat çeken yedi olay ortaya çıkarıldı. İşte o olayların listesi...

1-NASA ASTEROİTİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

ABD Uzay Ajansı (NASA), 28 Eylül’de bir uzay aracıyla kasıtlı olarak çarptıktan sonra bir asteroitin yönünü başarıyla değiştirdiğini duyurdu. Bu çarpışmanın amacının Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitlerin güvenli bir şekilde yönünün değiştirilip değiştirilemeyeceğini test etmek olduğu ifade edildi.

2-İNSAN KANINDA MİKROPOLASTİK

Environment International adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan bir araştırmaya katılanların yüzde 80’inin kanında mikroplastik bulunduğu ortaya çıktı. Mikroplastiklerin, 5 mm’den daha kısa olan küçük plastik parçaları olduğu ifade edildi. Büyük plastik parçaları toprakta veya denizde parçalandığında mikroplastikler oluştu. Mikroplastiklerin vücudu nasıl etkileyebileceği bilinmiyor ancak araştırmacılar yeni sonuçların bizi endişelendirmesi gerektiğini ve mikroplastiklerin insan hücrelerine zarar verebileceğini söylendi.

3-DÜNYA KUPASI’NDA İLKLER

2022 Erkekler Dünya Kupası, dönüm noktalarıyla tarihe geçecek bir turnuva yaşandı. Turnuva, Katar gibi Arap veya Müslüman bir ülkenin ev sahipliğindeki ilk dünya kupasıydı. Bir kadın hakemin bir karşılaşma yönettiği ilk dünya kupasıydı. Turnuvada Fransa’dan Stephanie Frappart, Almanya ile Kosta Rika arasındaki maçı yönetti.

Frappart’ın başhakem olduğu maçta, yardımcı hakemler Brezilya’dan Neuza Back ve Meksika’dan Karen Medina’yla tamamı kadınlardan oluşan bir hakem ekibi görev yaptı.

Ayrıca Fas’ın Afrika ülkeleri arasında bugüne kadarki en başarılı mücadeleyi vererek yarı finale yükselmesiydi. Katar 2022, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin beş turnuvadan sonra ilk kez Dünya Kupası’nı kaldırdığı etkinlik oldu.

4- DÜNYA NÜFUSU 8 MİLYARA ULAŞTI

Dünya nüfusu ilk kez sekiz milyonu geçti. Birleşmiş Milletler, nüfusun yediden sekiz milyara çıkmasının 12 yıl aldığını ve bir milyar daha yükselmesi için 15 yılın gerekli olduğunu açıkladı.

5-DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLECEK SITMA AŞISI

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları eylülde ‘dünyayı değiştirebilecek’ bir sıtma aşısı geliştirdiklerini duyrudu. Önümüzdeki yıl piyasaya sunulması beklenen yeni aşının deneylerinde hastalığa karşı yüzde 80 etkili olduğu bulunmuştu.

Sıtma her yıl ortalama 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor.

6-JAMES WEBB’İN ÇEKTİĞİ UZAY FOTOĞRAFLARI

Jamess Webb Teleskopu, çalışmaya başlamasından beri evrenin büyüleyici fotoğraflarını çekti. Bunlardan biri 13 milyar yaşındaki ‘JADES-GS-z13-0’ galaksisinin fotoğrafıydı.

Büyük Patlama’dan sonraki ‘çok erken’ dönemlere ait bu fotoğraf evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin görseli oldu.

7-DÜNYANIN EN BÜYÜK BAKTERİSİ: KİRPİĞİNİZLE AYNI BOYDA

Bilim insanları haziranda dünyanın en büyük bakterisini keşfetti. ‘Thiomargarita magnifica’ adlı bakteri insan kirpiğiyle aynı boyda ve aynı biçimde. 1 santimetre uzunluğunda ve bilinen bir diğer devasa bakterinin 50 katı büyüklüğündeki bakteri, çıplak gözle görülebilen ilk bakteri olma özelliğinde olarak tanımlandı.