Dünyada milyonlarca kişi botoks yaptırdı

Erkekler de kadınlar gibi estetik operasyonlara ilgi duyuyor.

ISAPS’in son verilerine göre, dünyada 9 milyondan fazla botoks yaptıranların yüzde 16’sı erkek.

Dermatolog Dr. Eda Yıldırım, botoksun en popüler tedavi olduğunu ve erkeklerin estetiğe olan ilgisinin arttığını söylüyor.

Botoksun en çok 35-50 yaş arası yaşlanma belirtileriyle savaşanlar tarafından tercih edildiğini, ancak gençlerin de kırışıklık önleyici olarak botoks kullandığını belirtiyor.

Dr. Yıldırım, ikinci en popüler tedavinin hyaluronik asit dolgusu olduğunu ve bunun da erkeklerin kişisel bakım ve görünüme önem verdiğini gösterdiğini ifade ediyor.

Dr. Yıldırım, erkeklere yapılan uygulamaların yanlış yapılması halinde kadınsı görüntü ve yüz ifadesi bozukluğuna neden olabileceğini de hatırlatıyor.