Dünyanın C vitamini ihtiyacını Türk narenciye sektörü karşıladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı olan 2023’te narenciye ürünleri ihracatında ilk kez 1 milyar doları aşma başarısı gösterildiği açıklandı.

Türkiye'nin narenciye ürünleri ihracatı miktar bazında 2022 yılında 1 milyon 940 bin ton iken, 2023 yılında 1 milyon 950 bin ton narenciye ürünleri gönderildiği duyuruldu.

UÇAK: ‘DÜNYAYA ŞİFA DAĞITTIK’

Gıda güvenliği ve kaliteyi esas alan bir yaklaşımla Türk ihracatçılarının 2023 yılında narenciye ürünlerini dünyanın dört bir tarafına ulaştırarak 1 milyar 112 milyon dolarlık ihracatla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını anlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, C vitamini deposu ürünlerle dünyaya şifa dağıttıklarını ifade etti.

MANDALİNA NARENCİYE İHRACATININ ZİRVESİNDE

Türkiye’nin 2023 yılında 3 milyar 491 milyon dolarlık taze meyve sebze ihracatına imza attığı bilgisini veren Uçak, "Narenciye ürünleri taze meyve sebze ihracatımızdan yüzde 32 pay aldı. Mandalina 577 milyon dolarlık tutarla narenciye ürünleri arasında ihracat liderliğini sürdürdü. Mandalina sadece narenciye ürünlerimiz arasında değil, yaş meyve sebze ürünlerimiz arasında da ihracat şampiyonu oldu. Limon ihracatımız yüzde 30'luk artışla 272 milyon dolardan 355 milyon dolara yükseldi. Portakal ihracatımız yüzde 15'lik ilerlemeyle 98 milyon dolardan 112 milyon dolara çıktı. Greyfurt ihracatımız ise; 68 milyon dolar olarak kayıtlara geçti" şeklinde konuştu.

RUSYA, IRAK VE UKRAYNA İLK SIRALARDA YER ALIYOR

Narenciye ihracatında Rusya Federasyonu'nun 428 milyon dolarlık taleple zirvedeki yerini koruduğunu dile getiren Uçak sözlerini şöyle sürdürdü: “Irak’a yaptığımız narenciye ürünleri ihracatı yüzde 165'lik rekor artışla 68 milyon dolardan 181,5 milyon dolara yükseldi ve ikinci basamağa yerleşti. Ukrayna'ya ihracatımız yüzde 20'lik artışla 84 milyon dolardan 101 milyon dolara çıktı. İlk üç ülkeyi 57 milyon dolarla Polonya, 49 milyon dolarla Romanya, 30 milyon dolarla Sırbistan, 26 milyon dolarla Bulgaristan, 19 milyon dolarla Suudi Arabistan, 15 milyon dolarla Beyaz Rusya ve 14 milyon dolarla Moldavya izledi."

Narenciye ürünleri ihracatında Ege Bölgesi'nden yapılan ihracat 50 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Uçak, “Ege Bölgesi'nden yapılan narenciye ihracatında Rusya 17 milyon dolarla zirvede yer alırken, Ukrayna'ya 10 milyon dolarlık, Polonya'ya 3 milyon dolarlık narenciye ürünleri ihraç ettik. İzmir, Muğla, Manisa, Aydın ve Denizli en çok narenciye ürünleri ihraç eden 20 ilimiz arasında yer aldı.”