Dünyanın çevresini dolaşan yarış Bursa'dan başlayacak

Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia, 15. kez 30 Ağustos – 6 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleniyor. Bursa BUTTİM’den start alacak 2.190 kilometrelik parkur, Bolu’da son bulacak. 17 ilin eşsiz coğrafyasını katedecek yarış, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı ve Bolu’yu kapsıyor.

2500 SPORCU KATILIYOR

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, “15 yıldır Türkiye’nin kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtan bir macera sunuyoruz. 14 yılda 28 ülkeden 2.500 sporcuyla 40.000 km’yi aşarak dünyanın çevresini turladık. Bu yıl kayıtların yüzde 75’i doldu. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan katılımcılar adrenalini bizimle yaşayacak” dedi.

NEFESLER TUTULACAK

Motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, quad ve kamyon kategorilerinde rally ve raid sınıflarında yarışılıyor. Rally’de hız, raid’de navigasyon ön planda. Yarış, profesyonel sporcuların beklentilerini karşılarken amatörlere de yeteneklerini geliştirme fırsatı sunuyor.

Türkiye’nin saklı cennetlerini gözler önüne seren TransAnatolia, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Antalya Offroad Kulübü destekleriyle gerçekleşiyor.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA TANITACAK

Yarış, Türkiye’nin tanıtımına katkıda bulunurken, katılımcılara unutulmaz bir deneyim vadediyor. Uluslararası bilinirliği artan TransAnatolia, ekstrem spor tutkunlarının gözdesi olmayı sürdürüyor. Bu yılki parkur, tarihi ve doğal güzellikleriyle katılımcıları büyüleyecek.